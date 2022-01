Continua la campagna vaccinale in Costiera Amalfitana: ecco le nuove tappe

Continuano gli Open Day della Campagna Vaccinale in Costiera Amalfitana a bordo dell’hub vaccinale itinerante voluto dall’Ordine di Malta e patrocinato anche da Archeoclub D’Italia. Le prossime tappe saranno Maiori, Amalfi, Vietri sul Mare. E’ attiva la macchina del volontariato nella Divina, grazie al progetto dell'ordine di Malta e dell'associazione “Live to Love”.

Le tappe

L’Open Day sulla campagna vaccinale itinerante sta portando a risultati importanti. Sabato scorso le inoculazioni sono state ben 624. Domani (sabato 29 gennaio) stazionamento del camper al Porto di Maiori e potranno accedere i cittadini di Maiori e di Minori. Poi si continuerà ancora domenica 30 gennaio ad Amalfi, in Piazza Flavio Gioia per i cittadini di Atrani e di Amalfi. Il camper si sposterà nuovamente a Maiori per consentire ai cittadini di Conca dei Marini e Furore di vaccinarsi sabato 5 febbraio, mentre domenica 6 febbraio potranno vaccinarsi i cittadini di Praiano e di Positano. Sabato 12 febbraio, il camper si sposterà invece a Vietri sul Mare.

I commenti

“Sono felice che anche noi di Archeoclub d'Italia abbiamo deciso di patrocinarlo. Abbiamo tutti insieme, attivato un hub vaccinale itinerante a bordo di un grande Tir. L'intento di tutto ciò è quello di supportare le attività di vaccinazione contro il covid 19 soprattutto. Come associazione saremo sempre vicini alle campagne di sensibilizzazione e salvaguardia del genere umano oltre che a quelle culturali e ambientali” commenta Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia.

“Dunque - ha affermato il sindaco di Minori e delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana Andrea Reale - è la campagna vaccinale itinerante che entra praticamente nelle case dei cittadini. Sono Open Day itineranti con il camper messo a disposizione da Archeoclub D’Italia, Corpo Militare dell’Ordine di Malta, da Live to Love, in collaborazione con l’Asl. La campagna vaccinale è attiva anche presso l’Ospedale “Costa D’Amalfi”. Questa è la grande voglia dei cittadini della Costiera di uscire al più presto dalla pandemia per riabbracciare le persone, con lo star bene ed il sorriso”.