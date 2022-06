Sanità Digitale, attivi due nuovi servizi su Portale Salute del Cittadino e App Campania in Salute

Soresa (Società Regionale per la Sanità) fa sapere che da pochi giorni sono attivi due nuovi servizi sanitari digitali per i cittadini campani sia sul Portale Salute del Cittadino (https://sinfonia. regione.campania.it) che per l’App mobile Campania in Salute. È online il servizio online di Scelta e Revoca del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta, servizio che può essere utilizzato da tutti i cittadini, correttamente iscritti negli elenchi degli assistibili della propria Asl per gestire autonomamente la preferenza del proprio medico.

Online anche il servizio di Certificazione del reddito ai fini dell’ottenimento di esenzioni dal ticket può essere utilizzato dai cittadini per gestire autonomamente le proprie esenzioni da reddito e consultare tutte quelle attive.Questo servizio online, infatti, permette di consultare le proprie esenzioni attive; permette di presentare una domanda di autocertificazione al fine di ottenere l’esenzione da reddito per cui si possiedono i requisiti necessari; infine permette di revocare un’esenzione attualmente attiva, per la quale non sono più presenti i requisiti necessari all’idoneità.