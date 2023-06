Benessere e qualità della vita del paziente cardiologico: dibattito al Centro San Luca di Battipaglia

La tempestività della diagnosi, interventi qualificati che sempre più assicurano la sopravvivenza in fase acuta, con il convegno "Riabilitazione cardiovascolare modelli d'intervento e prospettive future", che si è tenuto venerdì all'Hotel San Luca di Battipaglia. Si è ribadita la fondamentale funzione di interventi multidisciplinari al fine di favorire tempi più brevi per la ripresa del paziente. Una visione di rete che guarda al paziente cardiologico, al centro di un percorso che ha come obiettivo benessere e qualità della vita. Necessari modelli d'intervento che vedano coinvolte più figure professionali con follow up che favoriscono la prevenzione secondaria ed un un reinserimento alla vita sociale e lavorativa.

Il commento

La salute e il benessere del paziente sono gli obiettivi del Centro San Luca Medicina & Riabilitazione. "Questo è stato l'ultimo appuntamento del primo ciclo dei corsi di formazione accreditati Ecm - spiega la dottoressa Elisa Vitolo, responsabile del centro medico di Battipaglia - Salute, benessere ed innovazione sono gli obiettivi dell gruppo Vitolo e dei nostri centri di riabilitazione e cardiologico. Quello che abbiamo trattato in questo ultimo convegno formativo è un tema molto importante per noi, perché tocca il lavoro che facciamo nelle nostre due strutture sanitarie, ovvero medicina & riabilitazione ed il centro cardiologico. La riabilitazione cardiovascolare se fatta precocemente migliora sia la qualità di vita del paziente ed evita che questi possa diventare un malato cronico".