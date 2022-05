"Un defibrillatore per la vita", l'incontro a Castel San Giorgio

A Villa Calvanese un focus per riflettere sull’importanza del prezioso presidio medico che il titolare del Centro FTR ha donato al Comune di Castel San Giorgio. Accendere i riflettori sulla cardio protezione e l’importanza di una diffusione capillare dei defibrillatori perché la tempestività è importante, far crescere la consapevolezza sull’uso dei defibrillatori attraverso un approfondimento su questi strumenti che possono salvare la vita.

L'incontro

Ieri sera, a Villa Calvanese, sono intervenuti il sindaco Paola Lanzara, il vice sindaco Giuseppe Alfano e il presidente del Consiglio Comunale Michele Fasolino, con delega alle Politiche Sanitarie. Giuseppe Alfano e Michele Fasolino, entrambi medici, si sono soffermati sull'importanza della diffusione capillare dei defibrillatori sul territorio, per rendere consapevoli i cittadini dell'esigenza di saper utilizzare questo strumento in caso di arresto cardiaco, dove il nemico numero uno è il tempo. Nel corso dell'incontro il dottore Alfonso Frallicciardi, titolare dello studio di Fisioterapia FTR di Castel San Giorgio ha donato un defibrillatore al paese, consegnandolo nelle mani della sindaca Paola Lanzara. «Siamo grati al dott. Alfonso Frallicciardi per il dono di un defibrillatore al Comune di Castel San Giorgio, il suo è un gesto nobile, di elevato senso civico, che dimostra attenzione, sensibilità e generosità per tutta la nostra comunità. Tutti noi siamo consapevoli dell'importanza di tale strumento che ovviamente ci auguriamo di non dover mai usare, ma rappresenta sicuramente una sicurezza in più per tutti noi. Ancora grazie, a nome di tutta la nostra amministrazione e di tutto il paese che rappresento, al dottore Alfonso Frallicciardi per un gesto che potrebbe contribuire a salvare vite umane» - ha concluso il sindaco