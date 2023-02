Giornata di prevenzione oncologica a Castel San Giorgio. L'appuntamento è fissato per sabato 25 febbraio dalle 15 alle 19 presso il Poliambulatorio di via Guerrasio si terranno visite specialistiche oncologiche.

Le visite

In quella data sarà possibile effettuare visite specialistiche con un pool di medici: Sonia Amabile (genetista e pediatra oncologica), Giandomenico Torre (psico-oncologo) e Giusy Colaps (specialista in nutrizione oncologica). “La prevenzione salva le vite e la salute e il benessere vengono prima di tutto-afferma il sindaco Paola Lanzara - per questo abbiamo voluto organizzare una giornata di visite e consulti grazie al determinante contributo dell'associazione di volontariato 'Insieme per Rinascere'. Un grazie a tutti i medici che metteranno a disposizione dei cittadini di Castel San Giorgio le proprie conoscenze e competenze".