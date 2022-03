Distretto sanitario di Cava, in arrivo un ecografo per l'utenza

Ecografo all'U.O. Materno infantile del distretto di Cava de' Tirreni. Nella giornata di domani la strumentazione sarà consegnata al presidio e a dispozione dell'utenza, senza necessità di rivolgersi a strutture private.

L'annuncio

Lo ha annunciato Filomena Avagliano, Presidente della Commissione di Pari Opportunità a Cava de' Tirreni. "C'è voluta molta determinazione e tanta pazienza. Ma il risultato è stato raggiunto. È il primo passo verso una medicina territoriale di tipo preventiva e non emergenziale. L'impegno ora è di proseguire su questa strada battendosi perché il nostro territorio Cava /Costiera diventi sede anche della casa di comunità, dell'ospedale di comunità, del centro operativo territoriale e della casa del parto.Il nostro impegno, come sempre, si basa sui fatti, non sulle chiacchiere. Nell'interesse della nostra comunità".