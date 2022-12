Rete Diabetologica dell’Asl Salerno: nuovo centro al Fucito di San Severino

Aprirà un nuovo Centro Antidiabetico al Distretto Sanitario 67 di Mercato San Severino: al via la fase di potenziamento della Rete Diabetologica dell’Asl Salerno. Lunedì 19 dicembre, alle ore 09.30, sarà ufficialmente aperto alla cittadinanza il nuovo Centro, all’interno del presidio ospedaliero “G.Fucito” di Curteri. Saranno presenti il Presidente della Giunta Reginale della Campania, Vincenzo De Luca, la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria e la Direzione amministrativa dell’Asl Salerno, e i Sindaci del territorio.

L'iniziativa

La nuova struttura, che integra e completa quella precedentemente esistente, oltre ad essere più adeguata e funzionale alle esigenze dei propri utenti, sarà in grado di offrire ai pazienti del distretto sanseverinese una vasta gamma di servizi, prestazioni professionali e metodiche efficaci. L’evento costituisce il primo passo del più ampio piano di potenziamento della Rete Diabetologica adottato dall’Asl Salerno, che prevede l’integrazione dei centri diabetologici di secondo livello attraverso l’apertura di otto nuovi Centri Antidiabetici: cinque pubblici e tre privati-da accreditare. Tale piano di potenziamento è stato definito grazie alla rideterminazione del fabbisogno dei C.A.D. operata dalla Regione Campania, per l’assistenza di II livello al

paziente diabetico, sulla base del numero dei pazienti e delle nuove esigenze di cura rilevate. Il Centro Antidiabetico di Mercato San Severino ha attualmente in cura oltre 5000 pazienti, provenienti non solo dal territorio distrettuale (Mercato S.Severino, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano e Siano), ma anche dai comuni limitrofi, compresi i centri vicini, afferenti alla provincia di Avellino. Situato all’interno del presidio ospedaliero cittadino, ma gestito dal Distretto Sanitario, rappresenta un perfetto esempio di integrazione fra ospedale e territorio.