Nasce il centro oculistico sociale a Salerno, l'iniziativa dell'Unione Ciechi e Ipovedenti

Si inaugura il 27 giugno alle 16 il centro oculistico sociale promosso dalla sezione di Salerno dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, in via Aurelio Nicolodi 13. Il nuovo servizio dell’Uici assicurerà visite e consulenze oculistiche gratuite per la popolazione. L’iniziativa punta alla prevenzione e cura delle malattie della vista a favore, in particolare, delle categorie meno abbienti. Al taglio del nastro partecipano il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, Mario Barbuto Presidente nazionale UICI, Vincenzo Massa dirigente nazionale UICI, Pietro Piscitelli Presidente regionale UICI, Raffaele Rosa Presidente UICI Salerno. Benedirà la struttura l’Arcivescovo di Salerno, Campagna, Acerno mons. Andrea Bellandi.

L’Uici è impegnata da oltre mezzo secolo nell’assistenza e servizio ai ciechi ed agli ipovedenti ai quali sono garantiti cure mediche, assistenza e servizi legali. Con il Centro Oculistico Sociake, diretto dal dottor Francesco Scozia, l’UICI amplia la sua rete di servizi estendendoli a tutta la popolazione e non soltanto più agli associati e familiari. L’intento è quello di sviluppare la salute della vista con controlli efficienti ed attrezzature di ultima generazione. Il Centro rafforzerà ulteriormente le campagne di prevenzione che l’UICI realizza periodicamente: Settimana mondiale del glaucoma; Occhio ai bambini; La prevenzione non va in vacanza; Giornata mondiale della vista Tutelare la salute degli occhi e la vista è una missione sociale di grande importanza solidale. Contribuisce al benessere personale e collettivo. Sostiene i soggetti fragili. Mette in campo le migliori tecnologie per migliorare la qualità di vita e di lavoro. Nel corso della cerimonia inaugurale saranno illustrati in dettagli le caratteristiche e gli obiettivi dell'iniziativa.