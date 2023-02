Salerno: al via alla Clinica del Sole la nuova tecnica chirurgica mininvasiva e senza cicatrici, grazie al dottor Fasolino

Arriva anche a Salerno, precisamente presso la Clinica del Sole, l'innovativa tecnica chirurgica mininvasiva e senza cicatrici in ambito ginecologico, voluta e messa a punto, con training, dal dottor Antonio Fasolino, già Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia al Ruggi ed attualmente professionista presso la Clinica di rione Petrosino. "vNOTES" (vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery): questo il nome della nuova tecnica che richiede un ottimo livello di chirurgia vaginale ed altrettanta competenza in chirurgia laparoscopica e che, sfruttando l’accesso naturale vaginale, lo abbina ad una visione endoscopica con tempi di ripresa più rapidi. Sviluppata principalmente in Belgio, la tecnica consente di eseguire interventi endoscopici senza incisioni sull’addome. L’uso dell’accesso vaginale per interventi ginecologici, con la vNOTES, conta su una visione più ampia grazie all’uso della telecamera endoscopica, coniugando quindi i benefici della chirurgia vaginale con quelli della moderna laparoscopia e garantendo un intervento a ridotto impatto, con degenze più brevi e un recupero più rapido.

Gli interventi possono riguardare l’asportazione dell’utero (isterectomia) e degli annessi, in pazienti affetti da patologie “benigne” o di cisti ovariche, o ancora, possono rivelarsi risolutive per gravidanze tubariche. Contando sull’assenza di incisioni addominali, con un conseguente vantaggio estetico per la paziente, la tecnica azzera anche il dolore post operatorio, consentendo, in alcuni casi, la dimissione della degente in giornata. Grazie all'impegno profuso dal dottor Fasolino, dunque, la vNOTES, ora è eseguibile anche a Salerno: prossimamente, presso la Clinica del Sole sarà organizzato un open-day per illustrare la tecnica che rappresenta un punto di svolta importante nell’approccio chirurgico mini-invasivo in Ginecologia, nonchè, certamente, un vanto per la Sanità campana.