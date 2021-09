Casa di cura Cobellis: arriva la chirurgia robotica anche per la tiroide

Dal punto di vista operativo, i vantaggi della tecnica, per quanto riguarda la tiroide, sono principalmente di carattere estetico, giacchè non si lascia traccia della cicatrice sul collo

Approda anche alla Casa di cura Cobellis di Vallo della Lucania, la chirurgia robotica che, al momento, è l’ultima frontiera della chirurgia di precisione. In circa 1 anno dall’ avvio di questo programma, sono stati eseguiti una settantina di interventi, per la maggior parte di chirurgia oncologica, ma con l’obiettivo di incrementarne l’utilizzo, si è puntato anche alle patologie che riguardano la tiroide. Ed infatti, nella clinica Cobellis è stato effettuato il primo intervento di tiroidectomia totale con la chirurgia robotica, con la partecipazione, in qualità di tutor, del professor Gabriele Materazzi, direttore dell’Unità Operativa di Endocrinochirurgia dell’Università di Pisa:

“Ho trovato una realtà di altissimo livello; il robot è un gioiello che si aggiunge, è una macchina che costa tantissimo, soprattutto se come quella della Cobellis molto avanzata, ma è importante sottolineare che non è la macchina che fa l’intervento ma è sempre l’uomo che agisce. Dal punto di vista operativo, i vantaggi di questa tecnica, per quanto riguarda la tiroide, sono principalmente di carattere estetico, giacchè non si lascia traccia della cicatrice sul collo che generalmente tende comunque a scomparire nel tempo, ma può anche restare visibile. Per evitare questo, effettuiamo u un intervento che nasce dall’Oriente che prevede una incisione sottoascellare, distante dalla zona visibile e che tende comunque a scomparire. In generale i vantaggi oncologici della chirurgia robotica sono notevoli perché se l’intervento è fatto in maniera precisa e pulita, potrà essere più radicale e quindi più curativo".

Parla il professor Luigi Cobellis, dir. Chirurgia Generale della Casa di cura DI Vallo della Lucania: