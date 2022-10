Comitato Diritto alla Cura: 10mila firme per la Legge di iniziativa popolare

Una legge di iniziativa popolare per tutelare chi soffre di malattie psichiche e sensoriali e che non può curarsi come dovrebbe: questo è lo scopo del Comitato Diritto alla Cura che ha lanciato una raccolta firme.

La raccolta

"Oggi chi soffre di malattie psichiche e sensoriali non può curarsi come dovrebbe - spiegano dal Comitato - Dopo 180 giorni, le sue cure riabilitative vengono interrotte. Non importa come stia il malato, non importa il parere del medico, conta solo la scadenza burocratica. Significa condannare migliaia di persone, spesso bambini, ad un peggioramento delle loro condizioni di salute. Non è umano e non è giusto - incalzano - Non è accettabile. Ecco perché associazioni dei malati e delle famiglie, operatori, specialisti, sindacati dei lavoratori, centri di riabilitazione, hanno promosso una Legge di iniziativa popolare per persone con gravi patologie disabilitanti. Una legge regionale che sancisca il diritto alle cure riabilitative per i malati gravi e gravissimi. Per non abbandonare né loro né le loro famiglie. Per porre la Campania all’avanguardia in Italia nella difesa dei più deboli. La tua firma non ti costa nulla, ma salva la vita di tante persone. E può rendere la Campania più umana e più giusta" concludono.

Maggiori informazioni su dove e quando firmare sul sito dirittoallacura.it

A Salerno si può firmare all'angolo tra via Velia e corso Garibaldi in questi orari: