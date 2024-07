Comorbilità Cardio-Renali-Metaboliche: l'Asl attiva un progetto innovativo

Si è svolto ieri il primo incontro del progetto “Appropriatezza ed efficacia nella presa in carico dei pazienti con comorbilità cardio-renali-metaboliche (CRM)”, promosso dall'Asl Salerno. L'evento, presieduto dal Direttore Generale Gennaro Sosto, ha segnato l'inizio di una partnership innovativa per migliorare la gestione dei pazienti affetti da questa complessa sindrome.

Il progetto

L'iniziativa mira a sviluppare percorsi terapeutici e assistenziali specifici per i pazienti con sindrome cardio-renale-metabolica, una condizione caratterizzata dall'interazione tra diversi fattori di rischio metabolici, cardiovascolari e renali. Questi includono ipertensione, ipercolesterolemia, diabete di tipo 2, malattia renale cronica e scompenso cardiaco. Il progetto si concentra inizialmente sulle aree interne del Cilento, con l'obiettivo di estendere il modello a tutta la provincia di Salerno, e si inserisce nel contesto delle Botteghe della Comunità della ASL Salerno, un'iniziativa unica nel sistema sociosanitario italiano. Le Botteghe, già attive nel miglioramento dell'assistenza territoriale, saranno potenziate per affrontare in modo più efficace le patologie complesse come la sindrome cardio-renale-metabolica. La realizzazione del progetto vede la collaborazione di Boehringer Ingelheim, Clicon - Health, Economics & Outcome Research e Deloitte Consulting, con il patrocinio di Federsanità Campania. Un gruppo di lavoro composto da clinici, medici di medicina generale e amministrativi della ASL è stato incaricato di definire gli obiettivi e i parametri di valutazione (KPIs) per monitorare l'andamento del progetto. Il Direttore Generale Gennaro Sosto ha sottolineato l'importanza di rafforzare il modello di assistenza territoriale, soprattutto nelle zone a bassa densità di popolazione. “In un territorio complesso come quello delle aree interne, arricchiamo le Botteghe della Comunità con un ulteriore tassello a supporto del contrasto di patologie che interessano un’alta prevalenza della popolazione e la cui gestione appropriata impatta sulla sostenibilità del Sistema”, ha dichiarato Sosto. Il progetto prevede l'implementazione di azioni mirate basate su un action plan specifico e sulla stratificazione della popolazione per livello di rischio. L'obiettivo finale è ottimizzare i percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti con comorbilità cardio-renali-metaboliche, garantendo un'assistenza adeguata e sostenibile nel lungo termine.