16° Congresso Internazionale sulle tecnologie e i trattamenti del Diabete: la vicesindaca Memoli vola a Berlino

Anche la vicesindaca Paky Memoli, responsabile della rete diabetologica dell'Asl di Salerno, sta partecipando al 16° Congresso Internazionale sulle tecnologie e i trattamenti del Diabete, a Berlino, organizzato dal 22 al 25 febbraio. Il prestigioso evento sulle nuove tecnologie in Diabetologia conta la presenza di 4000 diabetologi provenienti da 96 paesi del mondo. "Il progresso scientifico non si ferma - esordisce la vicesindaca- Oggi, raccontare la storia partendo dalla scoperta dell'insulina che risale al 1921, ci fa sorridere se si pensa a tutte le altre scoperte che si sono poi susseguite in questi anni e che hanno cambiato la vita dei pazienti diabetici. Ora le terapie più tecnologiche sono rappresentate dal trattamento insulinico con microinfusore e dai sistemi di controllo sottocutaneo continuo della glicemia. E' stato inoltre approvato un nuovo sensore per il controllo glicemico continuo che tra qualche giorno arriverà anche in Italia e che permetterà un maggiore controllo dell'emoglobina glicosilata aumentando anche il tempo di glicemia nel range e portando a migliori risultati di salute le persone con diabete".

Le novità

Tra le tante novità, "addirittura la presenza di dispositivi non impiantabili che possono essere indossati dai pazienti in modo tale da raggiungere un equilibrio metabolico importante, così si può controllare la malattia e i rischi connessi all'aggravarsi della stessa - continua la dottoressa Memoli - Un esempio è dato dalle calze smart che è una start up americana che ha lanciato un dispositivo di controllo che rivela le zone del piede che ricevono meno irrorazione sanguigna, attraverso dei sensori di pressione e di calore". "Alla luce di questa esperienza importante qui in Germania - conclude la vicesindaca - ritengo che il futuro della diabetologia sia affidato alla nuova tecnologia, per permettere alle persone affette da diabete di vivere una vita pressochè normale". Soddisfatta, dunque, la responsabile della rete diabetologica dell'Asl di Salerno Memoli, per l'annuncio del prossimo congresso intenazionale sulle tecnologie che si terrà a Firenze nel marzo del 2024, a prova di come anche gli italiani siano sulla cresta dell'onda.