Salute dell'udito, controlli gratuiti a Tortorella

Il Comune di Tortorella offre l'opportunità di sottoporsi a un controllo gratuito dell'udito, grazie alla collaborazione con Acustica Campana, esperti nel settore delle tecnologie per l'udito. L'incontro si terrà il 30 marzo 2024, presso la Biblioteca Comunale di Tortorella, dalle ore 9.30 alle 12.30. L'evento è aperto a tutti e dà la possibilità sia agli adulti che ai bambini di sottoporsi a un controllo audiometrico gratuito. Il controllo dell'udito è un passo importante verso una vita migliore, poiché consente di individuare eventuali problemi uditivi precocemente e di intervenire tempestivamente per migliorare la qualità dell'udito e la salute generale. Le referenti saranno presenti per condurre i controlli e fornire informazioni e consulenze personalizzate.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il tuo controllo gratuito dell'udito, contatta il numero verde 800 333 902 o visita il sito web www.acusticacampana.it. Puoi anche contattare il Comune di Tortorella al telefono 0973374366 o visitare il sito: Comune.tortorella.sa.it