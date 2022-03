VI Congresso Internazionale sull’Autismo: la presentazione a Giffoni

Si terrà lunedì 28 marzo, alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare “Salvatore Saggese” del Comune di Giffoni Valle Piana, la presentazione del VI Congresso Internazionale sull’Autismo, promosso dalla Cooperativa Sociale “Giovamente”, in programma nei giorni 25, 26 e 27 Novembre. All’incontro prenderanno parte il Sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, il Presidente del Consiglio Comunale, Luigi Bernabò, il presidente e il vice Presidente della Cooperativa Sociale “Giovamente”, Luca Goffredo e Rosa Mandia. Inoltre, parteciperà all’incontro la dottoressa Maria Teresa Sindelar, psicologa, psicoterapeuta e docente Unisal Argentina.

Il Congresso

L’occasione sarà il primo passo della presentazione del Congresso Internazionale, giunto alla sesta edizione e di fondamentale importanza per confrontarsi, informarsi e formare sul disturbo dello spettro Autistico. L’evento rafforzerà la cooperazione scientifico-culturale di relatori provenienti da diverse nazioni europee ma non solo, legato al tema dell’Autismo in generale e ai suoi aspetti metodologici e scientifici.