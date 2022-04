Patologie oculari e rischi: convegno di Federottica e Uici con gli studenti

“Rivediamoci a Salerno”: questo il titolo del primo convegno organizzato da Federottica-Salerno in programma per domani, venerdì 8 aprile, presso il Campus Convitto Nazionale. L’iniziativa scaturisce dal protocollo d’intesa tra Federottica Salerno e l’Istituto Statale “Trani” ed ha come obiettivo l’avvicinamento della scuola al mondo del lavoro. In particolare, nell’organizzazione del convegno è stata coinvolta l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici) per approfondire le strategie di prevenzione per le patologie oculari e il conseguente deficit visivo. Saranno presenti gli studenti del corso di Ottica del Convitto “Torquato Tasso” di Salerno, una rappresentanza del corso di Ottica dell’Istituto “Galileo Galilei-R.Luxemburg” di Milano, gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cuomo-Milone” di Nocera Inferiore; in diretta streaming, invece, gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Amatucci” di Avellino.

Il programma

Alle ore 9 sono previsti i saluti istituzionali del Rettore-Dirigente Scolastico Claudio Naddeo. Seguiranno gli interventi dei dottori Raffaele Rosa (Presidente Uici Salerno), Francesco Scozia (Responsabile clinico e Direttore dell’ambulatorio oculistici Uici Salerno), del professor Rodolfo Baiocchi (Presidente Scuole di Ottica in Rete – Screening Visivo), del dottor Francesco Bavosa (Presidente Apsos Federottica Salerno – Filtri Selettivi per protezione e patologie oculari). Alle 10.20 vi sarà una pausa con il Coffee Break.

Poi il dibattito riprenderà con il dottor Catello Scarfato (Linee Guida per la scelta degli ausili), dottor Nicola Di Lorenzo(Visione, Postura e Apprendimento), dottoressa Angela Di Maio (Correzioni ottiche post cheratoplastica), dottor Luigi Amendola (Rappresentante Regionale Aloeo).