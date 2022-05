Giornata Internazionale delle Ostetriche: il Ruggi organizza un incontro formativo on-line

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 5 maggio, in occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche, presso l'Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona di Salerno, le Ostetriche del Presidio salernitano terranno un incontro formativo on line riservato alle donne che necessitano di assistenza e consulenza per l'allattamento, informazioni sui servizi offerti dal reparto e sui corsi di accompagnamento alla nascita, utile strumento per fornire una corretta informazione sui processi fisiologici e fisici della gravidanza e del puerperio, per offrire strumenti atti a comprendere e affrontare il dolore fisico del travaglio e del parto, sostenere l’efficacia dell’allattamento al seno per una crescita sana del bambino.

"Vogliamo sottolineare il ruolo centrale delle Ostetriche che quotidianamente operano per la promozione e la tutela della salute della donna, in tutte le fasi della sua vita, del nascituro, della coppia e della comunità tutta. Una struttura quella di Salerno che promuove un continuo contatto con l'utenza per costruire un rapporto di fiducia diretto con le donne gestanti e post parto. Un simbolo di efficienza del nostro sistema sanitario pubblico che va sostenuto e incoraggiato" dichiara Antonio Capezzuto Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL Antonio Capezzuto.

Gli incontri si terranno on line domani giovedì 5 maggio dalle 10 alle 11 e dalle 17 alle 18. Il link per il collegamento alla piattaforma Zoom può essere recuperato sulla pagina Facebook "Sala Parto AOUDi Salerno Ruggi".