Covid-19: come comportarsi al supermercato, i consigli dell'ISS

Tra i consigli stilati dall'Istituto Superiore di Sanità per evitare il contagio da Covid-19 spiccano quelli riguardanti una delle attività essenziali: fare la spesa al supermercato.

Anche durante il primo lockdown, infatti, i supermercati sono stati tra le poche attività rimaste aperte e, ovviamente, per accedervi bisognava rispettare diverse semplici regole, tra le quali il distanziamento e l'igienizzazione delle mani o l'utilizzo di guanti. Nel corso dei mesi le regole sono un po' cambiate, ad esempio non è più necessario indossare i guanti (per quanto si richiede l'utilizzo di igienizzante prima di accedere al supermercato) ma è obbligatorio il controllo della temperatura corporea. L'ISS, inoltre, ha voluto fornire altri validi consigli per ridurre al minimo i rischi di contagio.

I consigli dell'ISS

I consigli per i consumatori:

prima di recarsi al supermercato è consigliabile preparare una lista in modo da ottimizzare i tempi di permanenza nel negozio

prima di entrare occorre indossare sempre la mascherina e disinfettarsi le mani

all'interno del locale bisogna mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri clienti e dal personale

seguire i percorsi indicati

usare sempre i guanti per scegliere i prodotti sfusi come frutta, verdura, pane

non toccare i prodotti esposti ma solo quello che si acquisterà

lavarsi le mani appena si torna a casa e dopo aver sistemato la spesa

I consigli per il personale dei supermercati o negozi alimentari:

Anche il personale operante negli esercizi di vendita deve attenersi in modo scrupoloso alle buone pratiche igieniche che devono comprendere anche la gestione delle pulizie, il controllo degli accessi nei supermercati, la distribuzione di prodotti igienizzanti per le mani.