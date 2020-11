Emergenza Covid, l'Esercito attiva il Drive Through Difesa (DTD) al porto di Maiori

Attivato da questa mattina il Drive Through Difesa (DTD) presso il porto di Maiori dove si effettueranno sia tamponi molecolari che antigenici. Il DTD è stato interamente realizzato dal Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) unità della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” e all’interno vi opererà personale sanitario dell’Esercito in stretta collaborazione con le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

Come funziona

I cittadini che vorranno accedere alle strutture dovranno contattare il proprio medico di base che si interfaccerà con l’Asl di competenza per avere tempi e modalità di accesso. Non sarà possibile effettuare tamponi senza la prevista prenotazione. Per l’emergenza Covid-19 le Forze Armate nell’ultimo mese hanno messo in campo uno sforzo importante con l’impiego di oltre 8.000 uomini e donne e più di 600 mezzi, gestiti e coordinati dal Comando Operativo di vertice Interforze attraverso la Sala Monitoraggio Emergenza Covid, nell’ambito dell' “Operazione Igea” voluta dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

Gallery