Vaccini anti-Covid: dosi agli operatori turistici a Praiano, nuovo centro a Caggiano

Debutta domani (lunedì 31 maggio) a partire dalle 14 a Praiano la prima campagna vaccinale anti-Covid 19 in Costa D'Amalfi rivolta a tutti gli operatori del turismo locali. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Confindustria Salerno, l'Associazione Distretto Turistico Costa d'Amalfi, Regione Campania, l'Asl di Salerno e la Conferenza dei Sindaci.

L’organizzazione

L'associazione Distretto Turistico "Costa d'Amalfi" ha messo a disposizione il Centro culturale Pane di Praiano per ospitare l'Hub Internazionale vaccinale dove verranno somministrate le dosi Johnson&Johnson fornite dall' Asl di Salerno. "Con questa iniziativa - si legge in una nota - l'Associazione Distretto Turistico Costa D'Amalfi e Confindustria Salerno hanno voluto fornire la massima collaborazione alla campagna vaccinale per garantire la ripresa della stagione turistica in piena tranquillità, fornendo una protezione non solo a chi lavora nel settore turistico, ai residenti, ma anche ai numerosi ospiti, nazionali ed internazionali, che desiderano trascorrere le proprie vacanze in Costa d'Amalfi". "Confindustria Salerno - si chiude la nota – è già all'opera per proseguire il piano vaccinale degli operatori del comparto turistico con analoghe iniziative per la Costiera Cilentana e sull'intero territorio della provincia di Salerno, coinvolgendo a seguire le imprese di tutti i settori produttivi".

Il punto a Caggiano

Si potenzia la rete dei centri vaccinali anti Covid a sud di Salerno. Da oggi a Caggiano è operativo un nuovo punto vaccinale allestito nella struttura polivalente comunale Colibrì. Il centro, che servirà l'utenza dei comuni del comprensorio della Valle del Tanagro, si avvarra' della collaborazione sanitaria dei medici di base Aft 3 Distretto 72 dell’Asl Salerno mentre la parte logistica sarà affidata ai volontari della Protezione civile Gopi Anpas di Caggiano.