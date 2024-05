“La Cura del Piede Diabetico”, la sfida che parte da Salerno

“La Cura del Piede Diabetico. Il metodo vincente è la multidisciplinarietà” è il titolo della due giorni, venerdì 17 dalle ore 9 e fino al pomeriggio e sabato 18 Maggio, promossa presso l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio Ruggi D’Aragona di Salerno. “Ho pensato di promuovere questo convegno perché la Sindrome del Piede Diabetico è un emergenza sociale e sanitaria che coinvolge soprattutto le persone meno abbienti con minore possibilità di accesso alle cure e capacità di spostarsi proprio a causa della sindrome che le affligge” ha sottolineato il dottore Antonio Siglioccolo, responsabile scientifico convegno e responsabile Unità Operativa Medicina Subacquea e Iperbarica, che afferisce alla unità complessa diretta dal Dottore Renato Gammaldi. L’evento è nato su input dell’Unità operativa complessa della formazione guidata dalla dottoressa Antonella Maisto ed ha il Patrocinio morale del Comune di Salerno, della Regione Campania, dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno, della Università degli Studi di Salerno e della Cattedra Unesco.

I partecipanti

Presso l’Aula Scozia, alla presenza del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, del Direttore Generale del Ruggi, Vincenzo D'Amato, di Autorità Mediche e di Istituzioni della Regione Campania,si confronteranno i maggiori esperti nazionali. Fra questi dottore Giacomo Clerici, Direttore Scientifico Centri del Piede Diabetico Gruppo Ospedaliero Policlinico Abano Terme Padova, il Professore Mario Dauri, Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Direttore Scuola di Specializzazione Anestesia e Rianimazione AOU Policlinico Tor Vergata Roma ed il professore Gerardo Bosco del Dipartimento di Scienze Biomediche Direttore Master II livello in Medicina Subacquea e Iperbarica Università degli Studi di Padova. “Tutti i relatori - ha spiegato Siglioccolo- sono di altissimo livello e nasceranno spunti ed idee per il mondo scientifico e per le Istituzioni. In Campania tanto è stato fatto, altro andrà fatto ancora e vale per il tutto il Paese”.