Defibrillation day: l'iniziativa nazionale anche a Pontecagnano

Notevole affluenza al Defibrillation Day, l'iniziativa nazionale con lo scopo di far avvicinare tutta la popolazione all’utilizzo del Defibrillatore (DAE) facendo comprendere l’estrema semplicità di utilizzo. Una delle tappe, organizzata da Vopi ed Anpas con l’associazione italiana del cuore e rianimazione e Irc Comunità, è stata organizzata dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 di sabato 14 maggio, presso l'ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano.

L'iniziativa

Tutte le persone interessate potranno imparare ad utilizzare il defibrillatore assistiti da formatori che, passo passo, dopo una veloce spiegazione fanno eseguire la sequenza ai partecipanti singolarmente.

L'arresto cardiaco

In Italia si registrano ogni anno circa 60.000 decessi per morte cardiaca improvvisa, di cui la maggior parte provocate dalla fibrillazione ventricolare, grave aritmia cardiaca che si risolve solo applicando una scarica elettrica al cuore. In caso di arresto cardiaco è necessario che i tempi di intervento siano il più possibile ridotti.

La fibrillazione ventricolare provoca perdita di coscienza, convulsioni ed elettrocardiogramma totalmente disorganizzato con onde assolutamente anomale. Se non trattata nel giro di 5 minuti la fibrillazione provoca un danno cerebrale irreversibile perché l’ossigeno non raggiunge il cervello, e, poco dopo, il soggetto colpito collassa, ha pupille dilatate, perdita di polso e pressione arteriosa e infine sopraggiunge l’arresto cardiaco. La fibrillazione ventricolare richiede un trattamento di emergenza. Il trattamento consiste nella rianimazione cardiopolmonare entro pochi minuti cui deve seguire la cardio versione o defibrillazione.