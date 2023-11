Salerno per due giorni centro della Dermatologia pediatrica con “Dermosa”

Due giorni di studio e confronto sulle patologie dermatologiche dell’età pediatrica quelli in programma al congresso “Dermosa”, dal 24 al 25 novembre al Grand Hotel di Salerno. L’evento è patrocinato: dall’Università degli studi di Salerno, dalla Federazione Italiana Medici Pediatri, dall’Ordine Dei Medici E Odontoiatri Di Salerno, dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e dalla World Health Academy Of Dermatology And Paediatrics.

Il dibattito

Il congresso sarà aperto dal presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, il dottore Antonio D’Avino, e prevede un programma fitto e articolato costruito dal professore Giuseppe Ruggiero, Responsabile Nazionale Area Dermatologia della Fimp: 27 relazioni su patologie e cure, di cui 14 di dermatologia e 13 di pediatria oltre una sessione parallela con altre 6 relazioni. Spazio anche alle attività territoriali con una sessione dedicata a Salerno e provincia con i casi clinici presentati da giovani specializzandi dell’Università di Salerno, in cui saranno illustrati le patologie e la numerosità rispetto al territorio nazionale che hanno identificato nel corso dei loro corsi di formazione specialistica e da pediatri di famiglia nel corso della loro attività ambulatoriale giornaliera.

Numerose sono le patologie le cure che saranno trattate nella giornata di venerdì: Idrosadenite suppurativa in età pediatrica, Nuove strategie vaccinali per nuovi calendari, Associazione Vit D-Ag e patologie dermatologiche, Le ostruzioni nasali, Il microbiota delle vie aeree: un custode delle vie respiratorie, La prevenzione delle infezioni del tratto respiratorio, Patologie vulvovaginali in età pediatrica, Pancreatiti in età pediatrica, La dimissione precoce del neonato, Olobioma nella dermatite atopica, Lesioni cutanee che possono compromettere la qualità della vita, Cosa NON fare in dermatologia pediatrica. Il sabato ci saranno alcuni focus molto interessanti: il ruolo del pediatra nei disturbi respiratori del sonno, Up Date su Dermatite Atopica in età pediatrica, vecchie e nuove terapie, Come prescrivere in sicurezza in Dermatologia, Manifestazioni extra-intestinali delle malattie del tubo digerente.

Il commento

“La Dermatologia Pediatrica si occupa dello studio, della diagnosi e della terapia di malattie della pelle nella fascia d’età compresa fra la nascita e i 16 anni” spiega il professore Giuseppe Ruggiero: Sebbene sia una branca di recente sviluppo, essa si e? già rapidamente imposta come uno dei principali e più interessanti campi non solo della Dermatologia strettamente detta ma anche della Pediatria contemporanea sia nell’ambito della ricerca che della pratica clinica. In effetti, la Dermatologia nell’ambulatorio del Pediatra comprende obbligatoriamente due aspetti: la diagnostica dermatologica e la formazione rispetto alle patologie dermatologiche in età? pediatrica. La prima e? indispensabile per un corretto inquadramento della lesione, la seconda invece e? necessaria per integrare il quadro peculiare delle problematiche del bambino”.