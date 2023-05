Curiosità, rielaborato graficamente il reparto pediatrico dell'ospedale Ruggi

Il reparto pediatrico dell'ospedale Ruggi di Salerno è stato rielaborato graficamente, per andare incontro alle esigenze dei piccoli pazienti che lo vivono. "Tali esigenze riguardano l'approccio emotivo con l’ospedale, l’ansia, l’angoscia, il panico: ecco perché l’umanizzazione grafica delle pareti dei corridoi e delle sale diventa un fattore fondamentale nell’affrontare l’impatto e la permanenza nell’ambiente del reparto", si legge sullota di CAMHospital srl partecipa attivamente alla riqualificazione grafica degli ambienti sanitari.

Poter disporre di spazi per il gioco, per l’educazione e lo svago in generale, dentro l’ospedale, del resto, non può che migliorare positivamente il percorso della guarigione.