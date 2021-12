"Dona il sangue insieme a noi": anche a Salerno l'iniziativa dell'associazione G.I.N.A.

Anche a Salerno arriva l'iniziativa dell'associazione G.I.N.A. (Grandi Idee Nascono Amando) con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione del sangue.

L'associazione

Grandi Idee Nascono Amando (G.I.N.A.) rispecchia la vita e lo spirito di Francesco Ginese, per gli amici Gina, un ragazzo nato a Foggia e scomparso il 23 giugno 2019 a Roma in un incidente fatale, a soli 26 anni, nel momento di massima intensità della sua vita. "La voglia di non arrendersi, nemmeno di fronte alla morte, ci ha spinto a convertire un tragico evento in un grido di speranza, così che Francesco possa continuare a ispirare noi e chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo tramite atti concreti di integrazione, solidarietà e divertimento": spiegano dall'associazione.

La raccolta

Chiunque voglia partecipare all'iniziativa donando il sangue potrà rivolgersi all'emoteca mobile della Croce Rossa Italiana sita in via Adriano Falvo, nei pressi della Chiesa di Santa Maria ad Martyres a Torrione, sabato 11 dicembre dalle 8 alle 12. Per prenotazioni ed informazioni: www.associazionegina.it o info@associazionegina.it