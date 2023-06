Donazioni di sangue: l'appello dell'Avis di Salerno

Appello per le donazioni di sangue, da parte dell'Avis di Salerno. E' possibile compiere il gesto d'amore recandosi in via Pio XI, da mercoledì 14 a domenica 18 giugno, dalle 8 alle 10.30. Va ricordato che l'Unità di Raccolta presso la sede di via Pio XI è sempre aperta il venerdi, sabato e domenica con gli stessi orari. Per effettuare la donazione è consigliato prenotarsi ai numeri 089/233600 o al 089/2754595 ( Lun / Mar dalle 15.30 alle 18.30; Mer / Gio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19; Ven dalle 9 alle 10.30). E' necessario, inoltre, essere muniti di un documento valido d’identità e del codice fiscale. E' possibile fare una leggera colazione poco zuccherata (caffè, succhi di frutta e fette biscottate con marmellata, senza latte o derivati).

Le informazioni

"Compiere questo gesto di solidarietà e di elevato senso civico oltre che a contribuire alla vita degli ammalati permette il controllo del proprio stato di salute con gli esami di routine che vengono eseguiti ed inviati con email entro 5 giorni possono essere richiesti anche altri (PSA, colesterolo HDL,LDL, Ferritina, Tiroide, ecc.)- ha fatto sapere Luigi Amoroso, presidente Avis Salerno - A richiesta viene rilasciato la certificazione di avvenuta donazione per gli usi previsti e consentiti dalla legge".