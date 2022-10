Lotta ai tumori, salpata la "Dragon Boat in rosa" dalla spiaggia di Santa Teresa

Boom di presenze, questa mattina, davanti alla spiaggia di Santa Teresa di Salerno, dove si è svolta l'inaugurazione di Dragon Boat in Rosa, l’iniziativa dedicata alle pazienti oncologiche nata dalla collaborazione tra l'Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro e il Circolo Canottieri Irno per fornire alle donne con una diagnosi di tumore al seno un prezioso momento di aggregazione all'insegna dello sport all'aria aperta. La madrina del progetto e? l'attrice Tosca D'Aquino. L'evento di oggi ha avuto il patrocinio del Comune di Salerno. (Le foto sono di Andrea Gambardella).

Per l’occasione, sono stati allestiti i gazebo della Canottieri Irno e dell'Associazione Angela Serra, con i volontari a disposizione per dare tutte le informazioni. Alle 10.30, la Dragon Boat è salpata con a bordo la squadra delle Dragonette, composta da pazienti oncologiche e medici. Dopo aver attraversato lo specchio d'acqua antistante la spiaggia, la Dragon Boat – sempre seguita dal gommone dei Canottieri, per qualsiasi evenienza – è attraccata sull'arenile. L'equipaggio è sceso a terra ed è stato, insieme ai volontari dell'Angela Serra, a disposizione di chiunque volesse informazioni, mentre l'imbarcazione ha proseguito la navigazione con gli allenatori alla pagaia. Tra i presenti, il presidente dell’associazione “Angela Serra” Arturo Iannelli, il presidente dei Canottieri Irno Giovanni Ricco e il responsabile Breast Unit Ospedale di Salerno Antonio Spadino.