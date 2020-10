Ecografie gratuite per tutti a Montano Antilia: l'iniziativa del sindaco-medico Trivelli

A partire dal mese di novembre, al via le sedute ecografiche monosettimanali completamente gratuite (qualsiasi tipo di ecografia), nel rispetto delle norme anticovid, a Montano Antilia. Ad annunciarlo, il sindaco-medico Luciano Trivelli che intende, in tal modo, scendere in campo in prima persona per tendere una mano alle famiglie in difficoltà, in tema di prestazioni sanitarie ai tempi del Covid.

Come prenotare

Per informazioni, è possibile contattare il primo cittadino su Messenger oppure tramite WhatsApp (339-8278347) a partire da giovedì 29 ottobre dopo le ore 21. Un plauso al sindaco Trivelli.