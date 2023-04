Allergie, sole, attività fisica e aria condizionata a "Elisir": in studio il professor Triggiani

Si occuperà di allergie, la puntata di "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda lunedì 24 aprile alle 10.30 su Rai 3. In studio il professor Massimo Triggiani, docente di Immunologia e Allergologia Clinica presso l’Università degli Studi di Salerno.

Il programma

Lo spazio “10 minuti su…” sarà dedicato al sole e ai cibi più indicati per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti. Se ne parlerà insieme alla dottoressa Sabrina Donati Zeppa, docente di Alimentazione e Nutrizione umana all’Università degli Studi di Urbino. Nel “Mi dica dottore” si approfondirà l’importanza dell’attività fisica dopo il periodo invernale: come ricominciare a muoversi in maniera corretta? A spiegarlo, il dottor Giuseppe Capua, medico della Federazione Italiana Gioco Calcio. Infine, nel “Vero o Falso”, un aiuto per distinguere le notizie vere dalle fake news a proposito di aria condizionata. Ospite in studio il dottor Pierluigi Bartoletti, medico di famiglia.