Endopank, la panchina gialla simbolo della lotta all’Endometriosi a Villa del Sole

E' stata inaugurata oggi presso la Casa di Cura Villa del Sole di Salerno , una Endopank, la panchina gialla simbolo della lotta all’Endometriosi. Una iniziativa promossa in collaborazione con l’Associazione "La voce di una è la voce di tutte", con cui si intende far luce su una patologia ancora oggi troppo poco conosciuta ma molto invalidante, soprattutto nei casi più severi, per le donne che ne sono affette. “Questo piccolo passo conferma la vocazione di Villa del Sole di collocarsi nel panorama ospedaliero regionale quale ospedale di genere certi che i “bisogni di salute della donna vanno gestiti e curati in maniera specifica – spiega il dottor Giovanni Ricco, Direttore sanitario di Villa del Sole - Forti della consolidata tradizione ostetrica, nell’ambito della struttura organizzativa della Villa del Sole è stato creato un vero e proprio Polo al femminile nell’ambito del quale trova collocazione tra le altre, la Unità Operetiva per la prevenzione, diagnosi e terapia della patologia mammaria”. La Clinica Villa del Sole è impegnata anche nella diagnosi e la cura dell’Endometriosi, oltre ad essere Centro di riferimento per tutto ciò che attiene le problematiche della sfera femminile.

Cos’è l’Endometriosi

L’Endometriosi è una patologia complessa caratterizzata dal fatto che il tessuto endometriale, cioè il tessuto simile a quello che riveste la parte interna dell’utero, si va a dislocare in altri punti. I sintomi dell’Endometriosi sono dolore mestruale, dismenorrea, dolore durante i rapporti, durante la defecazione, dolore durante la minzione. Esistono per questo forme diverse di endometriosi: più lievi quando il tessuto endometriale si localizza a livello ovarico; nelle ovaie si va a concentrare una quantità di sangue mestruale formando le cosiddette cisti endometriosiche. Come detto questa è la forma meno aggressiva della malattia e più facile da controllare in maniera farmacologica. “La risposta delle cisti endometriosiche ovariche alla cura farmacologica è in genere ottimale e si ha una riduzione del volume della formazione cistica che spesso non necessita di interventi chirurgici” – spiega il professor Mario Malzoni, Direttore del centro ‘Endoscopica’ e del Centro Nazionale Endometriosi, Direttore Scientifico Gruppo Malzoni di Avellino. Esiste poi una forma di endometriosi più complessa definita endometriosi infiltrante profonda, quando cioè l’endometriosi penetra a livello dei tessuti e degli organi. Può esserci una forma di endometriosi intestinale con una infiltrazione nella parete dell’intestino, può esserci una forma di endometriosi vescicale laddove la malattia penetra nella vescica o la forma più complessa che è l’endometriosi del parametrio che si trova lateralmente e posteriormente al corpo dell’utero, la zona cioè dove decorrono i nervi pelvici, gli ureteri che portano l’urina dai reni alla vescica. L’infiltrazione in questa area anatomica cosiddetta parametrio è la forma più aggressiva della malattia. “Spesso anche queste forme più aggressive possono essere controllate farmacologicamente – continua Mario Malzoni - ma laddove la terapia farmacologica non funzioni c’è la necessità di interventi chirurgici. La chirurgia per l’endometriosi, soprattutto per la forma infiltrante profonda, è una chirurgia molto complessa che richiede una conoscenza anatomica particolare e una competenza chirurgica non solo ginecologica ma che riguarda anche l’anatomia colon rettale o delle vie renali. Per cui è indispensabile dotarsi di una equipe multidisciplinare con ginecologo, urologo, chirurgo generale che abbiano le specifiche competenze, oppure ricorrere alla figura del cosiddetto chirurgo pelvico ossia il ginecologo che a tutto campo si interessa della chirurgia colon rettale, della chirurgia delle vie urinarie e ha la conoscenza specifica della malattia endometriosica. Gli interventi vengono eseguiti sempre per via laparoscopica – continua Mario Malzoni in riferimento agli interventi da lui eseguiti – parliamo quindi di una chirurgia mininvasiva che consente un recupero rapido e una degenza breve delle pazienti con minori complicanze intraoperatorie e una maggiore magnificazione delle immagini che sono ingrandite e quindi maggiore precisione del gesto chirurgico. Anche dolore post operatorio è molto affievolito e l’intervento chirurgico in laparoscopia in genere consente l’asportazione completa della malattia. Il tasso di recidiva dipende dalla qualità dell’intervento chirurgico, quanto più è radicale tanto inferire è la probabilità che la malattia si ripresenti”.