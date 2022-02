Giornata internazionale dell'epilessia: in uscita un opuscolo a cura del MID

Il Movimento italiano disabili ha preparato, in occasione della Giornata internazionale dedicata all'epilessia del 14 febbraio, il nuovo opuscolo informativo volto alla sensibilizzazione sull’epilessia intitolato Epilessia: Da vicino nessuno è disabile gestione pratica delle crisi epilettiche in ambito scolastico e familiare scritto dalla dottoressa Mariana Berardinetti con la collaborazione del dottor Pasquale Tomaiuolo e della dottoressa Neuropsichiatra Cristiana Lalli.

L'iniziativa

Iniziativa che ha visto l’intervento della Garante per l’Infanzia e per l’adolescenza, Regione Abruzzo e che il Coordinamento del M.I.D. della Regione Campania insieme a Salvatore Cimmino dell’Associazione Autismo Campania Onlus in Cooperazione in rete ha voluto responsabilmente e sensibilmente patrocinare quale mezzo il libro utile a diffondere la cultura della disabilità e l’affermazione dei diritti dei disabili affetti da epilessia nelle scuole della Campania e dell’Abruzzo dove il libro verrà presentato agli studenti, insegnanti e famiglie che necessariamente devono essere sostenute. Tutti insieme per dire che "Da vicino Nessuno è disabile".

I ringraziamenti

Il Coordinamento Regione Campania ringrazia il Presidente dell’Associazione Autismo Campania Onlus Salvatore Cimmino per la sensibilità e l’attenzione riposta verso il nostro operato portato avanti da tutti i Coordinatori Vice e Collaboratori che il Coordinatore Campania Giovanni Esposito ringrazia per l’impegno diffuso e profuso sul territorio di competenza per dar voce a chi non ha voce, la voce degli ultimi, la voce di coloro che lottano contro i muri delle istituzioni silenti e assenti che dovrebbero e potrebbero essere i garanti del riconoscimento dei diritti civili e sociali.

Il M.I.D. Campania crede che la rete posta in essere che raggruppa tante realtà operanti sul territorio possa essere un valido strumento per una chiara e sana giustizia sociale quella che quotidianamente chiediamo, e si ritiene una finestra per tutti i disabili che insieme a noi intendono promuovere la più ampia politica sociale.