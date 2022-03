Fai la prima mossa: l'appello di Vittoria Cosentino alla partecipazione alla campagna di screening

La consigliera comunale di Salerno Vittoria Cosentino ha fatto appello alla popolazione interessata a partecipare a Fai la prima mossa con le fermate della salute, l'edizione 2022 della campagna a supporto degli screening oncologici gratuiti per Colon Retto, Cervice Uterina, Mammella e Melanoma, realizzata dall'Asl di Salerno.

"Sento il dovere di ringraziare l'Amministrazione Comunale di Salerno per aver contribuito alla buona riuscita della manifestazione con il supporto logistico organizzativo e il contributo alla diffusione alla campagna di comunicazione - ha esordito - quale operatore della sanità e consigliere comunale, sarò sempre più di stimolo e di impulso nei confronti dell'amministrazione affinchè la stessa sia coivolta ancor di più su tutte le tematiche afferenti la sanità cittadina, in particolare su una maggiore integrazione ospedale territorio, una diffusa capillarità della sanità territoriale come più volte ribadito dal presidente De Luca, case della salute in primis, la creazione di un unico front office per tutte le problematiche socio sanitarie", ha concluso Vittoria Cosentino.

Il tour

Il Tour, che prevede 20 tappe in altrettanti comuni del territorio provinciale, si propone di riavvicinare l'utenza e rilanciare le attività di screening dopo l'emergenza pandemica, informando e sensibilizzando la cittadinanza sulle attività in essere.

Come da tradizione le prime due tappe sono a Salerno:

lunedì 7 marzo 2022 - Largo A.Santelmo

martedì 8 marzo 2022 - Piazza della Concordia.

Il camper stazionerà con i suoi operatori dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Gli screening e le fasce di popolazione interessate sono le seguenti:

Cervice Uterina (Pap-Test): coinvolge le donne in età compresa tra i 25 e 64 anni

Screening Mammografico: coinvolge le donne in età compresa tra i 50 e 69 anni

Colon Retto: coinvolge donne e uomini in età compresa tra i 50 e 74 anni

Melanoma: coinvolge donne e uomini di tutte le età.

Quest'anno, novità assoluta, sarà possibile sottoporsi a mammografia direttamente a bordo del poliambulatorio mobile, previa prenotazione telefonica.

Come prenotare

Per informazioni e prenotazioni di tutti i quattro screening rivolgersi ai seguenti numeri, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00