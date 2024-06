Il farmaco solidale ad Eboli: l'iniziativa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Da martedì 2 luglio sarà possibile donare, presso i punti di raccolta preposti, farmaci che poi saranno distribuiti alle associazioni che si occupano di assistenza, alle case-famiglia ed alle parrocchie del nostro territorio. L’associazione “Rilanciamo Eboli”, in collaborazione con la delegazione di Eboli dell’associazione “O.N.M.I.C.”, l’associazione “La Casa della Vecchia Signora” e l’Associazione Sociale e Culturale “E. Massaioli”, si propone di organizzare e promuovere l’iniziaEva benefica denominata “Farmaco Solidale”.

L’iniziativa consiste nella possibilità di donare farmaci a lunga scadenza ed acquistabili senza prescrizione medica nei punti di raccolta preposti, si precisa, inoltre, che non potranno essere donare farmaci da conservare in frigorifero. Da martedì 2 luglio, presso la Farmacia Sena, sita in Piazza Carlo Mustacchio n.1, la Farmacia Tucci, sita in Piazza Borgo n.15 e la Farmacia Apicella, sita in Via Giovanni XXIII n. 102, saranno predisposE gli appositi contenitori utili alla raccolta della Epologia di farmaci sovra indicati. Tutti i farmaci raccolti saranno donati alle associazioni che si occupano di assistenza, alle case-famiglia ed alle parrocchie presenE sul nostro territorio. Tale iniziativa avrà una durata di tre mesi ma se, come ci auguriamo, la cittadinanza risponderà in maniera positiva i raccoglitori all’interno delle farmacie potranno diventare permanenE. Ribadiamo l’importanza dell’iniziativa il cui fine è quella di garanEre un’assistenza di base a chi ne ha bisogno. Crediamo nella buona riuscita della stessa e confidiamo nella nostra città che si è sempre distinta nel supportare iniziative benefiche e nell’aiutare il prossimo.