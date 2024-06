Farmacia dei servizi, al via gli screening oncologici in collaborazione con l’Asl Salerno

In campo, le farmacie salernitane e l’Asl Salerno per promuovere prevenzione oncologica. Federfarma Salerno e l’Asl, in attuazione del protocollo regionale per la sperimentazione della “farmacia dei servizi”, hanno avviato una collaborazione per consentire ai cittadini di avvalersi delle attività di screening gratuiti di determinate malattie oncologiche anche grazie alle farmacie della provincia di Salerno. L’obiettivo è di incentivare l'adesione dei cittadini agli screening attraverso la capillarità territoriale della rete delle farmacie, la loro ampia fascia di apertura al pubblico, il rapporto sempre più consolidato tra farmacista e cittadino. Sono tre i tipi di screening oncologici gratuiti previsti dalla campagna di prevenzione 2024: cancro della mammella (donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni), cancro della cervice uterina (donne di età compresa tra i 25 e 64 anni) e cancro del colon retto (uomini e donne di età compresa tra 50 e 74 anni).

I dettagli

Per i tumori femminili in farmacia sarà possibile prenotarsi per effettuare nei consultori e negli ospedali dell’Asl Salerno la mammografia e il pap test. I tempi di attesa sono estremamente ridotti, si va dai tre ai cinque giorni, limite massimo. Per il cancro del colon retto attraverso l’esame del sangue occulto nelle feci, sarà possibile ritirare in farmacia il kit per la raccolta delle feci e consegnarlo successivamente sempre in farmacia. Sarà cura del farmacista far arrivare in tempi strettissimi il kit ai laboratori dell’Asl Salerno. "Questa attività – ha spiegato il presidente di Federfarma Salerno, Francesco Cristofano – conferma il ruolo strategico della farmacia nel Sistema Sanitario Nazionale, dando un ulteriore impulso alla cosiddetta farmacia dei servizi istituita dal Ministero della Salute che consente l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle farmacie. È stato il direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, a cui va il nostro ringraziamento, a dare un’accelerazione alla collaborazione con le farmacie. Auspichiamo che grazie alla nostra presenza territoriale e alla comodità degli orari di apertura, possa aumentare il numero di adesioni agli screening consentendo anche di raggiungere gli obiettivi prefissati dai Lea (Livelli essenziali di assistenza). L’obiettivo primario è quello di garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini favorendo la cultura della prevenzione". "Ringrazio Federfarma – ha detto il Direttore Generale Asl Salerno, ing. Gennaro Sosto - per la disponibilità e per questa opportunità offerta alla popolazione, tesa a facilitare ulteriormente l'adesione dai cittadini agli screening e che allarga il ventaglio di offerta delle strutture Asl Salerno sugli screening".