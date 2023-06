Fecondazione assistita, specializzazione e nuove tecniche al centro MerClin

Migliorare i livelli già elevati in termini di procedure e sicurezza. Questo l’obiettivo delle giornate di formazione interna a cui si sta dedicando l’equipe del reparto del reparto di Procreazione Medicalmente Assistita del Centro Polidiagnostico MerClin, situato a Campagna e attivo sul territorio da oltre 30 anni con un’ampia gamma di servizi specialistici per la salute. La prima lezione si è tenuta lunedì 5 giugno si è tenuta a cura del consulente e relatore Federico Regoli di Artemide srl, gruppo italiano specializzato composto da medici, biologi, tecnici ed esperti della qualità sanitaria.

Nuove tecniche

“L’avanzamento delle politiche interne e quindi l’implementazione di nuove tecniche – si legge nella nota di MerClin - permetterà al reparto di specializzarsi presto in nuovi ambiti e a sempre più coppie di coronare il sogno di diventare genitori, in totale armonia, sicurezza e trasparenza. I risultati di questo percorso di formazione, già visibili nel quotidiano operato del reparto, garantiranno una maggiore consapevolezza dei diritti del paziente, un supporto umano e sanitario di prestigio, un’attenzione personalizzata per ogni coppia e vedranno aumentare le già alte percentuali di successo degli interventi”. “La formazione è sacra per un centro come il nostro. L’esperienza è fondamentale tanto quanto il sapersi aggiornare costantemente” ha affermato Carmine Pagano, Fondatore e Presidente del Centro MerClin. “Vogliamo garantire ai nostri pazienti - aggiunge - la massima sicurezza e il miglior servizio possibile, sia in termini clinici che legali, e tutta la serietà che, un’azienda consolidata come la nostra può e deve dare. Continueremo ad investire sempre in crescita e formazione, per migliorare e apportare un contributo imprescindibile per i nostri pazienti e i futuri tali”.