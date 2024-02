Social Freezing: ne parla il professor Petta, la nostra intervista

Riflettori puntati sulla Crioconservazione degli Ovociti o Social Freezing: a parlarcene, il dottor Raffaele Petta, Direttore del Servizio di “Gravidanze a rischio “ del Centro di Fecondazione Assistita di Napoli.

Dottor Petta, cosa è la Crioconservazione degli Ovociti o Social Freezing?

Si tratta di una metodica per preservare la fertilità e ricercare una gravidanza più avanti nel tempo, quando subentrano difficoltà nel concepimento naturale per riduzione della fertilità. Oppure per quelle donne che devono sottoporsi a chemioterapia per tumori o a grossi interventi demolitori sulla sfera genitale.

Per quale motivo si effettua?

Per motivi di studio, per motivi lavorativi (impegni non differibili o per carriera) o per motivi economici (non è stata ancora raggiunta una autonomia o una stabilità economica) o per motivi affettivi (non si è ancora trovato il partner giusto).

A che età si fa?

Teoricamente a qualsiasi età, ma poichè con l’eta si riduce il numero e la qualità degli ovociti, è consigliabile prima dei 35 anni.

E' rischioso?

E’ una procedura a rischio minimo.

Dove si fa?

Nei Centri di Fecondazione Assistita autorizzati.

Quanto costa?

Orientativamente dai 3.000 ai 4.000 euro cui va aggiunta una quota annuale per la conservazione degli ovociti congelati nella Criobanca.

Qual è la durata degli Ovociti per congelati?

Un tempo indefinito, certamente oltre i 10 anni.