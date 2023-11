Alla Fondazione Ebris la presentazione del manuale “La psicoterapia strategica a orientamento neuroscientifico. Teoria e applicazioni in contesti clinici e non clinici”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il collettaneo nasce dall’impegno di un team di professionisti del Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica – CIPPS per poter presentare le caratteristiche del modello strategico neuroscientifico come facilitatore di processi di cambiamento. Gli autori che hanno contribuito al volume sono Richard Hill, Francesco Sessa, Francesca Marino, Margherita Baione, Gaetano Sciorio, Maria Marino, Emilia Gallizioli, Patrizia Patrizi, Gian Luigi Lepri e Giovanni Maria Guazzo. Ognuno di noi ha straordinarie capacità, anche in condizioni di difficoltà a livello psicologico e/o organico; di conseguenza diventa importante individuare le risorse già presenti dentro di noi o metterci nelle condizioni di scoprirne di nuove. Si discuterà su come una diagnosi “strategica” individui le nostre risorse, per avviare un processo di cambiamento. L’incontro si terrà presso la Fondazione Ebris in Via Salvatore de Renzi, 50 a Salerno con la partecipazione del Dott. Giulio Corrivetti, Capo Dipartimento di Salute Mentale di Salerno e Gianluca Memoli, Presidente X Commissione Consiliare Speciale P.N.R.R e gli autori. Il CIPPS - Centro Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Strategica è il primo centro europeo dedicato all'integrazione del modello strategico ericksoniano con la genomica psicosociale di Ernest Lawrence Rossi, presidente Onorario del Centro. Si occupa di formazione e ricerca oltre ad essere un polo clinico e nasce a Salerno nel 2012 dalla sinergia tra PERSEO SPA Impresa Sociale ed il gruppo di allievi e collaboratori del Prof. E. L. Rossi.