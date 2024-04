Salute dentale dei bambini, la Fondazione "la Scuola del sorriso" sbarca nel salernitano

La Fondazione La Scuola del Sorriso arriva a Montecorvino Pugliano grazie all’ingresso nel suo network della dottoressa Noemi Marolo, Direttrice Sanitaria della Clinica Dentale DocPoint, un programma di affiliazione di Studi Odontoiatrici, Cliniche Dentali e Centri Polispecialistici ideato da Nicola Trotta. La dottoressa Marolo, laureata in odontoiatria e protesi dentaria e specializzata in chirurgia orale, rappresenta un valore aggiunto per la Fondazione, portando con sé non solo le competenze professionali ma anche una profonda sensibilità verso le esigenze specifiche dei giovani pazienti.

La Scuola del sorriso

“Durante il mio percorso di specializzazione – ha dichiarato la dottoressa Marolo – ho avuto l’opportunità di entrare in contatto con molte realtà sociali e questo mi ha reso particolarmente sensibile ai problemi che i bambini, soprattutto in situazioni di svantaggio socioeconomico, affrontano. Il team di DocPoint ha deciso di aderire alla causa della Fondazione La Scuola del Sorriso perché crede fermamente nell’importanza di garantire a tutti il diritto a una buona salute orale e di diffondere la cultura della prevenzione dentale”. “Desideriamo far parte di una rete collaborativa – ha proseguito la dottoressa – in cui un lavoro unitario possa sensibilizzare la comunità locale su una corretta salute orale dei bambini e sull’impatto positivo che questa può avere non solo dal punto di vista fisico, ma anche psichico. Osservando il contesto circostante, ho notato una diffusa disinformazione sulle modalità di approccio alle cure odontoiatriche. Spesso mancano le informazioni basilari su quando e come iniziare le cure, con quale frequenza eseguirle. Questa carenza di consapevolezza rappresenta una sfida significativa. Per affrontarla, noi di DocPoint organizziamo open day gratuiti per le famiglie per fare prevenzione e informazione sull’igiene orale”. "Siamo lieti di dare il benvenuto alla dottoressa Marolo, una professionista di spicco nel campo dell'odontoiatria pediatrica – ha affermato la dottoressa Morena Giacalone, Presidente della Fondazione La Scuola del Sorriso. Con il suo ingresso nella Fondazione possiamo amplificare ancora di più il nostro impatto sul territorio e raggiungere un pubblico più ampio. La sua esperienza e la sua dedizione arricchiranno ulteriormente il nostro impegno nel promuovere la salute dentale dei bambini e nel garantire cure odontoiatriche di qualità a tutti, indipendentemente dallo status socioeconomico.”. “È fondamentale comprendere che solo collaborando e unendo le forze su tutto il territorio nazionale possiamo avere un impatto incisivo sulla salute dentale dei bambini italiani – ha affermato Adriano Azzuè, Coordinatore Attività e Responsabile Sviluppo Associativo della Fondazione La Scuola del Sorriso. Vogliamo ricordare che è possibile sostenere la Fondazione La Scuola del Sorriso anche attraverso il 5x1000 così da dare un contributo concreto alla cura dentale dei piccoli pazienti per una migliore qualità di vita. Basterà inserire il codice fiscale 91042240811 nel modulo della dichiarazione dei redditi".