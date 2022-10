A Pagani ritorna la “Giornata del Benessere del Bambino”

A Pagani si rinnova l'appuntamento con la “Giornata del Benessere del Bambino”, l’iniziativa promossa dall’associazione The Organism “Antonio Talluto” col patrocinio del Comune di Pagani, dell’Azienda Consortile Agro Solidale, dell'ASL Salerno e con il supporto delle associazioni Anmic e Lis.

Il programma

Due le domeniche di screening a titolo gratuito per permettere ai bambini del territorio una valutazione in diversi ambiti sanitari. Nell'ambito di tale iniziativa sarà possibile effettuare valutazioni visive, posturali, psicologiche, neuro-psico motorie e logopediche. Tali screening risultato fondamentali per evidenziare eventuali deficit degli apprendimenti scolastici (dislessia, discalculia, disortografia), visuo-percettivi (deficit oculomotorio funzionale, posturale), dell'attenzione, della memoria, neuro-psico-motori (Metodo Dott. Mario Castagnini) e del comportamento dei bambini, grazie al lavoro e alla professionalità di una Equipe Multidisciplinare. Lo screening è rivolto a tutti i bambini a partire da 1 mese di vita fino ai 16 anni e si terrà domenica 16 ottobre e domenica 13 novembre, presso lo Studio Associato The Organism sito in via De Rosa 46 a Pagani, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30.