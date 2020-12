Giornata Mondiale contro l'Aids: continua l'impegno del Comune di Roccapiemonte

L'emergenza Covid-19, durante quest'ultimo anno, ha fatto in modo che si parlasse sempre di meno di altre malattie. Una di queste, troppo spesso dimenticata, è l'Aids, una malattia ancora portatrice di lutti. Proprio per questo, in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids, il Comune di Roccapiemonte continua il suo impegno per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione e all’utilizzo del preservativo.

La Giornata Mondiale contro l'Aids

A causa delle restrizioni causate dalla pandemia per il Coronavirus, non è stato possibile effettuare incontri ed eventi in relazione a questa delicata tematica, ricordando invece ciò che è stato effettuato dall'Amministrazione l’anno scorso come la distribuzione gratuita di preservativi nei locali pubblici di Roccapiemonte in collaborazione con l’Anaids e gli incontri con l’infettivologa dottoressa Annamaria Spera sia presso la Sala del Consiglio Comunale che al Liceo Scientifico Rescigno. Due momenti di informazione su Aids e malattie sessualmente trasmissibili nei quali furono coinvolti i liceali di Roccapiemonte.

Il commento

"Anche quest’anno, in occasione del 1° dicembre, vogliamo ricordare a tutti che l’Aids prima che curarsi si previene, e lo si fa con la testa. Usare il preservativo resta l’unico modo, e non è certamente una scelta da deboli, anzi, significa amare pienamente mentre ci si ama. Genitori, educatori, istituzioni di ogni grado e categoria. Siate aperti al dialogo ed al confronto, affinché la sicurezza in amore diventi educazione, forma mentale, un gesto naturale di rispetto": hanno dichiarato il sindaco Carmine Pagano e l’assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone.