Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, "Universal Starting Point”: il progetto dell'Asl

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) e nella settimana dedicata all’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico, l’Asl Salerno - tramite il proprio Dipartimento di salute mentale - promuove il primo progetto scientifico di formazione del personale dal titolo “Universal Starting Point”. Attraverso questo percorso, che vanta l’affiancamento di specialist internazionali esperti, l’Azienda Sanitaria di Salerno punta a formare, nei prossimi mesi, un team specializzato e di personale con competenze trasversali per il Punto di partenza Universale.

Il progetto

“L’autismo è una condizione umana che ha tante sfaccettature, a cui devono necessariamente corrispondere modalità diverse di trattamento. Per questo, l’Azienda sta predisponendo una rete di servizi innovativi e capillari sull’intero territorio provinciale tali da supportare la persona con funzionamento autistico e la sua famiglia, attraverso attività di diagnosi e di gestione oltre che a servizi dedicati” dichiara il Direttore Generale, Gennaro Sosto. L'obiettivo del percorso formativo è anche quello di qualità che l’Asl Salerno vuole raggiungere è anche quello d’individuare gli indicatori e i marcatori più corretti per la personalizzazione delle cure. “L'aspetto innovativo dell'iniziativa è quello di promuovere una formazione esperienziale diretta, che coinvolga, fin dallo start up del percorso formativo, bambini alla prima diagnosi e i loro familiari. Il modello di coaching della formazione renderà i tecnici esperti nelle terapie, anche nel formare altri operatori” spiega Giulio Corrivetti, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL. “Verrà inoltre attivato un programma sperimentale di medicina personalizzata. I centri dedicati alla diagnosi ed al trattamento dei disturbi dello spettro dell'autismo saranno specializzati”.