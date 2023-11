Giornata Nazionale "Parkinson": organizzata una passeggiata per i luoghi della Scuola Medica Salernitana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tutto pronto per la Giornata Nazionale Parkinson negli oltre 90 centri specializzati, che da 15 anni si danno appuntamento l’ultimo sabato di Novembre, per creare un momento di condivisione e sensibilizzazione sulla Malattia di Parkinson. Il Prof. Roberto Erro, docente di Neurologia dell’Università di Salerno e medico del Centro Parkinson dell’ AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, ha organizzato una passeggiata per i luoghi della scuola medica Salernitana in collaborazione con l’Associazione Culturale Erchemperto, per portare la Malattia di Parkinson fuori dai confini dall’ospedale e sottolineare la lunga tradizione medica della scuola salernitana. L’appuntamento è quindi per sabato 25 Novembre al Duomo di Salerno. Il Prof. Roberto Erro, che è anche membro del consiglio direttivo della Società Italiana per il Parkinson LIMPE-DISMOV ETS ha dichiarato: “Anche quest’anno abbiamo puntato sulla collaborazione con la società civile perché è solo con la partecipazione di diverse figure e competenze che è possibile creare percorsi virtuosi di crescita. Sarà un momento bellissimo con la partecipazione di tanti pazienti con Malattia di Parkinson che afferiscono al nostro centro anche da fuori città”. La Rai anche quest'anno sarà al fianco della Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus, promotore dell’evento, offrendo il Patrocinio Gratuito di Rai per la Sostenibilità ESG e la Media Partner della TGR all’iniziativa.