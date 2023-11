Oggi, 17 novembre, viene celebrata la Giornata Mondiale del Prematuro. Nel mondo un bambino su dieci nasce prematuro con una durata della gravidanza che va dalla 23esima, alla 37esima settimana di gestazione, e in Italia ogni anno nascono 30mila prematuri, bambini cioè con uno sviluppo incompleto degli organi, che determina rischi elevati per l'adattamento alla vita extrauterina e quindi per la sopravvivenza.

Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale

Il neonato prematuro ha bisogno di reparti specializzati per l'appropriato sostegno delle sue funzioni vitali, come appunto il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Ruggi, Diretto dalla dottoressa Graziella Corbo, dove si impiegano tecnologie avanzate basate su un corretto uso delle funzioni respiratorie, sulla specifica nutrizione, le adeguate terapie farmacologiche e la prevenzione delle infezioni per soggetti fragili. A Salerno, il eparto, dà il suo contributo alle cure per coloro che nascono con questa condizione sfavorevole, garantendo un'assistenza che si estende anche alle famiglie, perché il neonato prematuro si comporta come un piccolo guerriero, già dai primi istanti in cui viene al mondo affrontando la sfida della vita, insieme a coloro che lo affiancano e lo amano. La Terapia Intensiva Neonatale è una realtà parallela, silenziosa ed anche assordante, e per celebrare la Giornata Mondiale del Prematuro, la Torre Cardiologica del Ruggi si illuminerà di Viola, colore simbolo della prematurità. Il Reparto in questione poi promuoverà un evento sabato 18 novembre alle ore 11: è in programma l'esibizione del Coro della Scuola Alfano i di Salerno, nella 'Ninna Nanna del Prematuro', insieme a Maria Cristina Vicinanza, presso lo spazio adiacente alla Culla della Vita. Per l'occasione, inoltre, il reparto di Terapia Intensiva Neonatale, resterà aperto per chi volesse visitarlo, dalle ore 15 alle ore 19:30 di oggi e di domani.