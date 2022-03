Giornata della Prevenzione: screening gratuito il 10 marzo a Roccapiemonte

“Fai la prima mossa, gioca d’anticipo con le fermate della salute”. Con questo slogan l’Asl di Salerno ha avviato la campagna di screening gratuita su tutto il territorio provinciale. Una delle tappe della salute è stata organizzata anche a Roccapiemonte. Il sindaco Carmine Pagano informa i cittadini che giovedì 10 marzo 2022, dalle prime ore del mattino e fino alle ore 18 in Piazza Zanardelli, si terrà una giornata dedicata alla prevenzione della salute proprio nell’ambito della campagna di screening gratuita dell’Asl di Salerno.

L'iniziativa

Medici specializzati saranno a disposizione degli utenti per controlli relativi a: pap – test (donne dai 25 ai 64 anni), colon retto (per donne e uomini dai 50 ai 74 anni), mammografia (donne dai 50 ai 69 anni), melanoma (per tutti). Il tour dei medici dell’Asl di Salerno prevede venti tappe in altrettanti Comuni e rappresenta, da sempre, un importante momento di sinergia tra gli enti territoriali nonché l’occasione per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle attività di prevenzione, con la possibilità di sottoporsi agli screening oncologici direttamente a bordo del truck presente nelle varie location.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino: “Continuiamo il nostro impegno relativamente alla prevenzione in ambito sanitario. Ai cittadini chiedo la massima attenzione sul tema dello screening per la difesa della propria salute e di aderire all’iniziativa. Questa Amministrazione affiancherà sempre l’Asl e i suoi medici per la realizzazione di eventi del genere”.