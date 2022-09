Giornata del Respiro e delle Malattie Respiratori: consulenze e visite specialistiche al Ruggi

Consulenze, visite specialistiche e informazioni, su malattie respiratorie di impatto sociale come tubercolosi, tabagismo, fibrosi polmonare, BPC0, covid, presso gli Ambulatori di Pneumologia, afferenti alla Direzione del Professore Vatrella, al piano rialzato, adiacente gli uffici ticket del Ruggi. In occasione della 'Giornata del Respiro e delle Malattie Respiratorie', indetta ogni anno dalle maggiori Società Scientifiche Pneumologiche italiane (AIPO, SIP), anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno aderisce quest'anno a tale iniziativa, interrotta per due anni a causa della pandemia.

Le informazioni

Il giorno 24 settembre infatti, dalle ore 10 alle ore 13, il professore Alessandro Vatrella, ordinario di Malattie dell'Apparato Respiratorio, presso l'Università degli Studi di Salerno, ha organizzato la giornata gratuita per tutti gli utenti.