XI edizione "Make Sense Campaign": tornano le giornate gratuite di diagnosi precoce per la prevenzione dei tumori testa-collo

Dal 18 al 22 settembre, torna la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del testa-collo. Oltre 130 centri, sull'intero territorio nazionale, aderiscono alle giornate gratuite di diagnosi precoce, ad accesso libero o su prenotazione: un’azione condivisa per sottolineare l'importanza di una diagnosi rapida.

Hai la testa a posto? è il motto dell'edizione italiana 2023, un monito a porre attenzione ai sintomi dei carcinomi cervico-cefalici.

L'elenco degli aderenti nel salernitano:

Ospedale San Luca - ASL Salerno

> Ambulatorio 7° piano, Via Francesco Cammarota, 84078, Vallo della Lucania.

> 18 e 21 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;

19 e 22 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

> Non è richiesta la prenotazione. Per informazioni: 0974 711261.

A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno - Prof. Francesco A. Salzano, Direttore Clinica Otorinolaringoiatrica Universitaria

> Clinica Otorinolaringoiatrica Universitaria, Palazzina amministrativa, Piano -1, Stanza 13, Via San Leonardo Salerno, 84131, Salerno.

> 18, 20 e 21 settembre, dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

> È necessaria la prenotazione; inviare un'e-mail all'indirizzo carucci.mario@libero.it.