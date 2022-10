Giornate Salernitane della Psichiatria: tutto pronto per la terza edizione

Riflettori puntati sull'autismo in età adulta. Il 4 novembre, la Fondazione Ebris ospiterà la giornata di studi che si avvarrà di esperti provenienti da tutta l'Italia. "Il tema è l’autismo in età adulta che, per tanto tempo misconosciuto o denegato, merita oggi il massimo dell’attenzione sia dal vertice clinico che da quello delle politiche sanitarie. - ha osservato il direttore della Uosm 7 dell'Asl di Salerno, il dottor Germano Fiore- Con questa idea in mente, la sessione del mattino sarà dedicata agli aspetti diagnostico/terapeutico/riabilitativi, mentre quella del pomeriggio alle declinazioni istituzionali, affidando le conclusioni dell’evento al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca".

Info e iscrizioni: tel. 089/307608 e-mail: dsm.formazione@aslsalerno.it