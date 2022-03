Help Care: il progetto di prevenzione di San Marzano, San Valentino Torio e Sarno

Partirà nel mese di Aprile Help Care, la campagna di screening e prevenzione che coinvolgerà le comunità di San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno.

La presentazione

La presentazione del progetto, promosso dall'associazione La Perla, è avvenuta oggi nell'aula consiliare del Comune di San Marzano sul Sarno. "È quanto mai importante battere il tema della prevenzione e della possibilità di ricercare cure che non siano invasive ed evitare così situazioni ancora più difficili": con queste parle ha aperto la presentazione, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali di San Valentino Torio e Sarno, Carmela Zuottolo, sindaca di San Marzano.

L'associazione La Perla ha presentato, quindi, in presenza anche dell'assessora alle Politiche sanitarie del Comune marzanese, Francesca Baretta, del vicesindaco di Sarno, Roberto Robustelli, e del sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese la campagna Help Care che partirà nel mese di aprile, spiegando le quattro aree di intervento.

Da spazi di aiuto psicologico e medico per diabeti a tecniche innovative come la neuromodulazione auricolare per l'eliminazione di ansia e stress in pazienti patologici, l'associazione ha presentato anche la campagna di screening pediatrico ed oftalmologico per i più piccoli, ma anche eventi a tema nelle piazze per la prevenzione oncologica.

"Volevamo portare a termine questo progetto sin da quando, dopo l'insediamento di questa giunta comunale a San Marzano sul Sarno, si è presentata l'opportunità dell'associazione La Perla. Il Covid-19 è stato un forte nemico della prevenzione, quindi bisogna assolutamente ripartire e saper affrontare i problemi esistenti. Il nostro territorio risente ancora tanto di mancanze strutturali nei presidi ospedalieri, ed accompagnare la comunità verso la sensibilizzazione e la prevenzione delle malattie attraverso queste attività complementari è fondamentale": ha commentato l'assessora Barretta.