Nuove tecniche di implantologia dentale, corso a Salerno con il dentista Giovanni Chiaiese

Un corso a Salerno rivolto ai professionisti del settore odontoiatrico sulle più moderne tecniche di implantologia dentale organizzato da Nobel Biocare, società leader a livello internazionale nella produzione di impianti dentali e protesi. A tenere il corso, in programma il 19 maggio, il dottor Giovanni Chiaiese, odontoiatra e founder dello studio Salvati Chiaiese Dentisti e Associati di Salerno.

L’appuntamento, intitolato "Il concetto di trattamento All-on-4 nel paziente atrofico", si svolgerà presso lo Studio Salvati Chiaiese in Via Amendola G. Battista a Salerno e si focalizzerà sulla tecnica “All-on-4”, che offre ai pazienti edentuli e prossimi all'edentulia una protesi fissa per arcata completa nello stesso giorno dell'intervento chirurgico. “Il trattamento All-on-4, che vanta elevati tassi di successo di impianti e protesi, è un protocollo chirurgico sicuro ed affidabile e consente di evitare il ricorso a interventi chirurgici aggiuntivi e complessi dal punto di vista temporale – sottolinea Chiaiese – Questo corso nasce proprio con l’intento di sensibilizzare i professionisti del settore ad adottare questo nuovo concetto di trattamento”.

Chiaiese vanta un’esperienza consolidata nelle moderne tecniche di implantogia. Tra queste, l’implantologia computer navigata con sistema X-Guide, che migliora la precisione e l’accuratezza dell’intervento e consente di posizionare l’impianto in maniera molto più precisa rispetto alla chirurgia a mano libera, in quanto le telecamere collocate sui manipoli tracciano la profondità della fresa anche quando non è visibile.“Per noi la formazione e l’aggiornamento costante sono fondamentali nel nostro settore, perché consentono di offrire servizi sempre più performanti ed efficaci ai pazienti – sottolinea il dott. Giovanni Chiaiese, odontoiatra e founder dello studio Salvati Chiaiese Dentisti e Associati - Grazie alle moderne tecniche implantari, infatti, oggi è possibile impiantare uno o più denti in meno di 24 ore. Bisogna restare al passo con i tempi e guardare con attenzione alle continue innovazioni”.