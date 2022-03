Ruggi, raro intervento congiunto di Pediatria Chirurgica e Radiologia

Raro intervento congiunto tra la Pediatria Chirurgica e la Radiologia dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno: una bimba di 10 anni era giunta al pronto soccorso del Ruggi per un addome acuto, causato da appendice flemmonosa con versamento endoperitoneale, ma durante le indagini preliminari e preoperatorie, è stata evidenziata anche una massa splenica di 7 centimetri per 5 centimetri.

L'intervento

I medici hanno studiato i limiti e l’origine della cisti per capire con quale modalità intervenire. Tuttavia, a causa di una malformazione, l’ala del fegato dall’ipocondrio di destra, si spingeva fino a quello di sinistra, coprendo la cisti nella sua interezza. Per evitare di asportare la milza e data la giovane età della paziente, i medici del reparto di Pediatra Chirurgica, diretti dal dottore Umberto Ferrentino, hanno deciso di affiancarsi a quelli di Radiologia per praticare un intervento integrato. L’intero intervento è durato due ore. La bambina è in buone condizioni ed ha cominciato ad alimentarsi: presto tornerà a casa. Un plauso all'equipe medica.